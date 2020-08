Comprare azioni Apple: semplice come mordere una mela

PESCARA, 18 agosto – I garage Americani devono essere saturi di qualche particolare forza energetica. In questi luoghi pieni di cianfrusaglie e attrezzi, molte band si sono costituite dando vita ad interi album, ed è sempre in un garage che Steve Jobs e Stephen Wozniak hanno avviato la produzione di personal computer che li avrebbe portati in breve tempo all’apice del successo mondiale.

Dal garage al mercato finanziario, la corsa della innovativa tecnologia Apple ha sempre collezionato successi e non si è mai arrestata.

L’azienda è considerata tra quelle con maggior valore, stimato intorno ai 309,5 miliardi di dollari e anche se la volatilità nell’ambito dei mercati finanziari è una caratteristica da non trascurare mai, comprare azioni Apple continua a rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Investire in AAPL

Per qualcuno investire in Apple ha significato rivoluzionare la propria esistenza: Warren Buffet, presidente della holding statunitense “Berkshire Hathaway”, fino ad un certo punto era stato contrario alla sola idea di investire in titoli tecnologici; poi cambiò punto di vista, e in quattro anni dall’esperimento, trasformò 10 milioni di azioni in 95 miliardi di dollari.

Le azioni Apple rappresentano uno tra i valori più popolari per gli investitori di titoli borsistici.

Naturalmente quando si parla di trader, a prescindere dal titolo sul quale si investe, si parla di persone informate, che possano sviluppare strategie di investimento efficaci.

Per quanto riguarda le AAPL (azioni Apple) alcune delle prime conoscenze da padroneggiare riguardano il fatto che l’azienda ha un andamento storico in crescita e che siccome gli analisti hanno aspettative molto elevate, i suoi titoli sono sempre al centro di grosse discussioni all’interno di blog e forum online.

Esiste, dunque, una volubilità del mercato azionario anche per Apple, ma sul lungo termine l’azienda ha sempre dimostrato una certa stabilità.

Volendo prendere in considerazione l’ultimo anno, si può notare che a giugno le quotazioni sono cresciute del 10 per cento; guardando all’intervallo di tempo tra gennaio e giugno la crescita è stata del 32%, mentre rispetto allo scorso anno si tratta di un valore aumentato per l’ 88%.

Conoscere l’azienda per scegliere la strategia

Come per qualsiasi tipo di investimento, chi abbia intenzione di puntare su Apple ha bisogno di fare un’analisi generale del settore e di conoscenze pratiche relative alle attività dell’azienda, i concorrenti, i partner, oltre a punti forti e deboli.

Le attività del gruppo Apple possono essere suddivise in base al volume d’affari generato, per avere una visione chiara del suo peso, nei diversi segmenti in cui è presente anche a livello azionario:

Le attività legate ai prodotti di telefonia mobile generano il 60% del volume d’affari

La produzione e la vendita di computer portatili (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro) e da tavolo (iMac, Mac Mini, Mac Pro e Xserve) vale quasi il 10% del fatturato

Un altra parte, il 7%, è quella dovuta alla commercializzazione dei supporti musicali (lettori iPod e iPad) e relativi accessori

Il materiale informatico a livello di periferiche, genera il 6,5% del volume d’affari del gruppo. Si tratta di videocamere, schede di memoria, stampanti, monitor, server e altri prodotti del genere

Quel che resta a livello di percentuali riguarda prodotti di terzi e quindi manutenzione, software e accessi ad internet

La Apple sembra non avere concorrenza grazie ad uno spirito continuamente teso alla ricerca e all’innovazione; in più, grazie alla sua particolare storia, l’azienda ha conquistato una generazione e sembra pronta a riuscirci con la prossima, creando nuovi prodotti e nuove esigenze presso i consumatori

Imparare a fare un’analisi fondamentale sui valori di un’azienda con così tante attività non è cosa da esordienti alle prime armi, ma è risaputo che utilizzando i conti demo di piattaforme autorevoli e autorizzate tutti possono iniziare a navigare nel mondo del trading.