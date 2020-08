Comprare Bitcoin: si può fare con Paypal?

PESCARA, 16 agosto – Comprare Bitcoin è una scelta allettante per migliaia di traders in tutto il mondo, poiché rientrano nell’asset class più innovative ed interessante di sempre: le criptovalute. Sembra che offrano diverse opportunità di generare profitti, naturalmente, calcolando bene i rischi e seguendo le giuste strategie.

Purtroppo, le truffe nel settore non sono rare. Per tale motivo, l’articolo fornirà informazioni su come comprare Bitcoin usando Paypal. In questo modo, i traders potranno investire in totale sicurezza e avere concrete possibilità di generare importanti plusvalenze.

Perché comprare Bitcoin usando Paypal?

I Bitcoin s’impongono come uno degli assets più interessanti degli ultimi tempi. La ragione di ciò è legata alla natura del Bitcoin stesso: è la prima criptovaluta mai apparsa sul mercato.

Purtroppo, il successo della crypto non ha diminuito le truffe, rendendo spiacevoli le esperienze dei traders.

Per effettuare transazioni sicure ed esser certi di comprare Bitcoin senza incappare in problemi, subentra la Paypal: uno dei metodi più sicuri per negoziare sul BTC.

Il vantaggio di utilizzare Paypal è poter pagare senza fornire i propri dati bancari. Inoltre, aprire un conto è un’operazione davvero semplice: basterà collegherà la carta all’account, da dover identificare con indirizzo e-mail e password.

Inoltre, è di norma un servizio gratuito, tanto affidabile quanto rapido nelle transazioni. Tuttavia, è altrettanto importante chiarire come comprare Bitcoin con PayPal.

Cos’è PayPal?

PayPal è un servizio che nasce per velocizzare e semplificare le modalità di trasferimento di denaro. Rivolto sia ad aziende che a privati, non richiede l’inserimento di dati bancari, tantomeno prevede costi di apertura e gestione.

Come già accennato, è necessario esclusivamente associare la carta di credito o il conto ed iniziare a comprare Bitcoin in totale sicurezza.

Non è un’opzione, però, accettata da tutti i broker di trading, in quanto PayPal accetta i cosiddetti chargeback, i Bitcoin no. Ciò rende difficile poter ottenere eventuali rimborsi.

Nonostante ciò, i miglior broker, cioè intermediari di mercato, offrono l’opportunità di utilizzare tale metodo di pagamento gratuito ed affidabile per negoziare sui Bitcoin.

Come comprare Bitcoin con PayPal?

Utilizzare PayPal per negoziare su Bitcoin si rivela una scelta sicura esclusivamente se si fa trading online nel modo giusto.

In breve, è necessario affidarsi a broker CFD regolamentati ed autorizzati, in modo che si abbia la sicurezza di depositare il proprio denaro senza temere truffe.

Una caratteristica importante di tale modalità d’investimento è l’assenza di commissioni e l’accesso al mercato delle crypto anche a principianti che iniziano con piccoli capitali.

Infatti, le migliori piattaforme con cui comprare Bitcoin consentono di speculare con i CFD, cioè strumenti finanziari derivati con cui investire al rialzo, ma anche al ribasso.

In termini semplici, i traders avranno una diretta esposizione a qualsiasi situazione di mercato, potendo avere margini di profitto anche se il valore del Bitcoin dovesse ribassare.

Comprare Bitcoin con eToro

Uno dei migliori broker che consente di pagare con PayPal è eToro, ormai leader del trading online. Naturalmente, si tratta di una piattaforma regolamentata: autorizzata CySEC con numero di licenza 109/10, dimostra di possedere le carte in regola per fornire i propri servizi a traders europei.

La particolarità del broker è legata alla piattaforma innovativa che ha introdotto, poiché permette di fare Social trading e Copy trading.

Funzionante come un social di trading vero e proprio, l’interazione è il punto forte di eToro. Inoltre, i principianti hanno l’opportunità di scegliere dei popular investor e, in automatico, saranno replicati i risultati ottenuti dai migliori.

Si potrebbe rivelare una funzione doppiamente vantaggiosa: è possibile imparare osservando i migliori, ma anche ottenere risultati immediati.

Con l’opportunità di verificare il tutto direttamente accedendo ad un conto demo gratuito e senza vincoli, eToro è tra le soluzioni più gettonate per comprare Bitcoin con PayPal.