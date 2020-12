Concorso internazionale Chitarrista dell’anno, anche un pescarese in finale: ecco come votarlo

PESCARA, 15 dicembre – C’è un abruzzese tra i finalisti del prestigioso concorso internazionale “Chitarrista dell’anno 2020 – sezione Acustica”, promosso dalla rivista Guitar World. Si tratta di Daniele Mammarella, 23 anni di Pescara. Lui è uno dei cinque musicisti arrivati in finale. Della giuria fanno parte artisti del calibro di Molly Tuttle, Kaki King, Christie Lenée, Roger Waters e John Petrucci. Anche gli utenti del web, fino al 20 dicembre, potranno partecipare alla votazione, sul sito web www.guitarplayer.com (per votare clicca qui).

Il vincitore verrà proclamato il 21 dicembre. Mammarella – si legge sulla testata online – ha iniziato a suonare quando aveva otto anni sotto l’influenza di Eric Clapton, Big Bill Broonzy, Bukka White, BB King e Rory Gallagher. Suona un ‘favoloso’ Magic Guitars A3 Dragon e un Richwood A70EVA”.

“Sono così entusiasta di essere un finalista – dice il giovane pescarese – Non ci credo! So che è una grande opportunità per me e per tutti gli altri finalisti e sono davvero molto contento”. In finale con lui ci sono Danny Trent, Alan Gogoll, Joanna Kim e Justin Castellano.