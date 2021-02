Contestazione alla squadra del Pescara: 12 anni di Daspo per tre ultrà biancazzurri

PESCARA, 10 febbraio – Scatta il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 3 ultras del Pescara che nei giorni scorsi hanno avuto una vivace discussione con i giocatori della squadra di calcio locale, ultima in classifica nel campionato di serie B.

I Daspo, emessi in via d’urgenza lunedì scorso dal questore di Pescara, hanno fatto seguito ad un episodio avvenuto durante un recente allenamento della squadra, quando i tre ultras, seppure autorizzati dalla società ad incontrare i calciatori, hanno spintonato un giocatore, inscenando una viva protesta contro i risultati conseguiti dalla squadra nel campionato di calcio in corso, arrivando a minacciare di attendere gli atleti al rientro della trasferta di ieri qualora la squadra non avesse conseguito una vittoria.

I provvedimenti avranno durata di due anni per uno degli ultrà e di cinque anni per gli altri due, in quanto questi ultimi, in passato, erano stati già destinatari di analoghi provvedimenti. I Daspo prevedono anche l’obbligo di presentarsi presso un ufficio di Polizia durante lo svolgimento delle partite di calcio.