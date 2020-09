Controlli del Nas: tre attività sospese tra le province di Teramo e Chieti

TERAMO, 23 settembre – Sospensione dell’attività per tre imprese alimentari e 11o chili di alimenti in cattivo stato di conservazione sequestrati.

E’ il bilancio dei controlli effettuati dal Nas di Pescara per il contrasto all’abusivismo nel settore alimentare.

Il titolare di un agriturismo è stato sanzionato per l’utilizzo di tre locali irregolari e per le inadeguatezze igienico sanitarie rilevate.

I 110 chili di generi alimentari sono stati sequestrati in una gastronomia del Teramano perché in cattivo stato di conservazione: erano custoditi a una temperatura differente a quella raccomandata in etichetta. Per altre irregolarità rilevate l’attività è stata sospesa.

Infine sulla costa chietina è stato ispezionato un fast food i cui locali erano stati modificati rispetto alle previsioni originarie. In più era stata abbinata, senza darne comunicazione, l’attività di asporto a quella di gastronomia.

Anche questa attività è stata sospesa e il titolare sanzionato.