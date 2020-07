Controlli sulla movida, chiusa una discoteca ad Alba Adriatica. A Pescara sanzionati due stabilimenti

ALBA ADRIATICA, 5 luglio – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Teramo, particolare attenzione è riservata alla movida lungo la costa teramana e in particolare alla verifica del rispetto dei protocolli di sicurezza volti al contrasto del Covid-19. Controlli che hanno portato ad un provvedimento di chiusura per cinque giorni di una nota discoteca di Alba Adriatica.

Ieri sera è stato infatti effettuato un servizio interforze che ha visto impegnati personale della Questura, la squadra di polizia amministrativa della divisione P.A.S., la polizia scientifica, la stradale, i carabinieri, un’aliquota dei Nas, pattuglie della guardia di finanza e unità cinofile antidroga delle fiamme gialle e dei carabinieri. E proprio nel corso dei controlli le forze dell’ordine, oltre ad aver segnalato due persone che si trovavano fuori dal locale e che detenevano una modica quantità di stupefacenti, hanno verificato come all’interno della discoteca fossero presenti oltre duemila persone. “Palese è risultata la violazione dell’ordinanza regionale numero 74 – si legge in una nota della Questura – che prevede protocolli anti Covid-19 e in particolare il divieto di assembramento. E’ stata pertanto disposta, nell’immediato, la chiusura del locale per giorni cinque. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in tutta la provincia teramana”.

I controlli sulla movida hanno interessato anche le principali piazze di Pescara e sulla riviera. E proprio sulla riviera sono stati registrati numerosi assembramenti di giovani sia fuori che dentro ai locali. Nel corso dei controlli uno stabilimento è stato sanzionato per violazione delle norme sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori ultrasedicenni, mentre un secondo chalet è stato multato per violazione della normativa anti-covid. Per la struttura è stata inoltra disposta la sospensione per cinque giorni delle attività musicali e danzanti. Provvedimento, quello di sospensione, avviato anche per un terzo stabilimento.