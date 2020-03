Cornoavirus, amici e parenti in festa a Cappelle sul Tavo: 11 denunciati

CAPPELLE SUL TAVO, 21 marzo – Denunciate 11 persone, per violazione delle norme sull’emergenza Covid-19, sorprese nel pieno di una festa in giardino per celebrare la nascita di un bambino.

E’ accaduto a Cappelle sul Tavo, dove i carabinieri hanno sorpreso un folto gruppo, formato da amici e parenti, che stava festeggiando all’interno di una pertinenza prospiciente un’abitazione di proprietà.

Al di là di qualche rara eccezione, tuttavia, le forze dell’ordine segnalano il pieno rispetto delle nuove restrizioni. Al netto di qualche denuncia, i cittadini stanno osservando le disposizioni, tanto è vero che anche corsette e passeggiate risultano di fatto azzerate.