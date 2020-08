Coronavirus, 12 nuovi casi in Abruzzo: gli attualmente positivi salgono a 197

PESCARA, 8 agosto – Dodici i nuovi casi di coronavirus secondo i dati ufficiali della Regione Abruzzo, ma undici – relativi ai dipendenti di uno stabilimento del gruppo Amadori nel Teramano – erano già noti da ieri. Il dodicesimo riguarda un paziente della provincia di Chieti. Il totale regionale sale così a quota 3.486. Negli ultimi giorni si è registrato un brusco balzo in avanti dei contagi: 39 ieri, 15 giovedì e 19 mercoledì. Si tratta dei numeri più alti dopo l’azzeramento dei contagi avvenuto per la prima volta il 29 maggio.

L’impennata di nuovi casi è dovuta anche alla questione migranti: tanti, tra i 200 arrivati in Abruzzo dopo la redistribuzione su base nazionale, quelli risultati positivi. Situazioni che, comunque, non preoccupano gli esperti, dato che gli stranieri sono in isolamento in strutture protette e non hanno contatti con l’esterno. Maggiore preoccupazione, invece, per i cluster territoriali, come quello dello stabilimento della Avi.Coop del gruppo Amadori di Controguerra o quello di Sulmona, dove diverse persone che hanno partecipato ad una festa di compleanno sono poi risultate positive. Le Asl sono al lavoro sul tracciamento dei contatti e per circoscrivere i focolai.

Gli attualmente positivi sono sette in più di ieri, per un totale di 197: 25 sono in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva, e 172 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.817. Nessun decesso recente: il bilancio delle vittime è fermo a 472, Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 134.980 test.