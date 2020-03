Coronavirus, 12 pazienti positivi a Pescara: salgono a 101 i casi in Abruzzo

PESCARA, 14 marzo – Salgono a 101 i casi di Coronavirus in Abruzzo. Dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 12 nuovi casi positivi al Covid 19. Sono tutti riferiti alla Asl di Pescara: un 56enne e un 77enne di Pescara; un 93enne e una 90enne di Loreto Aprutino; una 89enne di Picciano; un 70enne di Moscufo; una 85enne di Alanno. Altri 5 pazienti sono di Penne: due uomini di 63 e 84 anni, tre donne di 82, 83 e 88 anni. Dieci sono ricoverati in ospedale, 2 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.