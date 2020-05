Coronavirus, 16 nuovi casi in Abruzzo: il totale sale a 2.964. 327 i morti

PESCARA, 2 maggio – Con 16 nuovi casi accertati nelle ultime ore, sale a 2.964, in Abruzzo, il totale dei pazienti affetti da Covid-19. Tre i decessi più recenti: il bilancio delle vittime arriva a quota 327.

I nuovi casi, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti, sono emersi dall’analisi di 932 tamponi: è risultato positivo l’1,7%. Ieri i positivi erano stati 18 su un totale di 1.229 tamponi analizzati (1,4%). Del totale dei casi, 243 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila (invariato), 764 alla Asl Lanciano Vasto Chieti (+3), 1.316 alla Asl di Pescara (+10) e 641 alla Asl di Teramo (+3).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 327 pazienti deceduti. I tre decessi più recenti riguardano una 82enne di Montesilvano (Pescara), una 94enne di Castiglione Messer Marino (Chieti) e una 93enne di Ortona (Chieti). Continuano ad aumentare i guariti, che sono 758 (+45): 215 da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 543 hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Del totale dei pazienti, 303 (+6) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 16 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 1560 (-38) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 39.916 test, di cui 34.632 sono risultati negativi.