Coronavirus, 27enne pescarese fermato nel Chietino: quarta volta in giro senza valido motivo

CHIETI, 7 aprile – Un 27enne di Pescara, in “trasferta” nella provincia di Chieti, è stato sorpreso per la quarta volta in giro, a bordo della propria auto, senza un giustificato motivo. E’ stato sanzionato e denunciato dai carabinieri.

I militari, dopo averlo fermato per un controllo, hanno compiuto degli accertamenti relativi al suo nominativo attraverso la banca dati, accorgendosi che il giovane aveva già collezionato tre segnalazioni per violazioni del decreto governativo in materia di spostamenti e aveva violato anche il provvedimento di sequestro della propria auto, disposto nel marzo scorso, in seguito al rifiuto opposto ad un controllo per guida sotto effetto di stupefacenti. Oltre alla sanzione amministrativa prevista di 373,34 euro, i carabinieri hanno contestato al giovane l’articolo 334 del codice penale, che prevede il sequestro del veicolo e l’affidamento in custodia, insieme ad una sanzione amministrativa che può arrivare fino 7.276 euro. Il 27enne ha cercato di giustificarsi dicendo di essere stato spinto ad uscire dalla necessità di doversi recare a casa dell’anziana madre per accudirla.