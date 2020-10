Coronavirus, 42 nuovi casi in Abruzzo: aumentano i ricoveri in ospedale

PESCARA, 3 ottobre – Quarantadue nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo: 14 riguardano il Pescarese e altrettanti il Chietino, sette sono in provincia dell’Aquila e sette in provincia di Teramo. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 84 anni. Gli attualmente positivi sono 24 in più, per un totale di 962 persone. Aumentano i pazienti ricoverati in ospedale: sono otto in più e in tutto 72. Resta invariato a sei il numero di quelli in terapia intensiva. I guariti sono 3.097 (+18). Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 481. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 205.994 test, 2.012 dei quali nelle ultime ore.