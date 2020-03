Coronavirus: 8 i pazienti ricoverati a Teramo, 50 le persone in quarantena

TERAMO, 11 marzo – Ad oggi, i pazienti positivi al Covid-19 a Teramo sono otto. Tra questi uno è in isolamento domiciliare, uno è ricoverato in rianimazione, gli altri sei sono ricoverati in malattie infettive. Le condizioni cliniche della paziente in rianimazione, una donna residente nella vallata del Fino, sono stabili pur nella loro criticità.

E’ quanto comunica la Asl nel bollettino medico odierno. Dei sei ricoverati in malattie infettive quattro sono in buone condizioni di salute mentre due hanno la polmonite senza necessità, al momento, di ventilazione assistita.

Nel territorio della provincia di Teramo ci sono, ad ora, circa 50 persone in quarantena in sorveglianza attiva da parte dei medici del servizio di Igiene e sanità pubblica, ma il numero è destinato ad aumentare a breve, poiché si sta procedendo alla mappatura dei contatti dei nuovi casi risultati positivi al virus.