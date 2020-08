Coronavirus, a Lanciano sospese le feste e le fiere previste per fine agosto e settembre

LANCIANO, 28 agosto – Il rialzo dei contagi e l’impossibilità di garantire il distanziamento sociale fa saltare le principali feste e le tradizionali fiere previste a Lanciano tra fine agosto e la prima metà di settembre.

Questa mattina è stata infatti pubblicata sul sito dell’ente l’ordinanza del sindaco Mario Pupillo che dispone la sospensione delle feste e fiere di agosto e settembre nel territorio comunale di Lanciano e il divieto del posizionamento delle attrazioni viaggianti e giostre in occasione delle feste di settembre 2020.

Nello specifico, in via precauzionale, per prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nel Comune di Lanciano e a tutela della salute pubblica, sono state sospese la festa di contrada da Rizzacorno (Madonna di Lourdes) del 29 e 30 agosto; lafiera di Sant’Egidio del 21 agosto; la festa di contrada Sant’Egidio del 1° settembre; l’edizione 2020 del Mastrogiurato prevista per il 6 settembre; la festa della Madonna del Ponte dell’8 settembre; le feste di settembre previste per il 13-14-15-16 del mese.