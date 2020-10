Coronavirus, a L’Aquila positivo dipendente comunale: assessori in quarantena

L’AQUILA, 10 ottobre – “Nella nostra città per settimane, mesi in realtà, è stato registrato un bassissimo indice di contagio, da alcuni giorni, però, assistiamo a un innalzamento della curva dei contagi da coronavirus, che ha coinvolto anche un dipendente comunale e costretto alcuni esponenti della giunta comunale all’isolamento fiduciario precauzionale”. Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una nota nella quale lancia l’appello “alla responsabilità” dei cittadini invitati ad attuare le misure di prevenzione, come indossare mascherine e mantenere le distanze, ma a mantenere la lucidità “per non ingenerare il panico”.