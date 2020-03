Coronavirus, a Vasto da Napoli per andare a pesca: denunciate due persone

VASTO, 12 marzo – In barba alle limitazioni imposte dal decreto del Governo, due cittadini della provincia di Napoli sono arrivati a Vasto, per andare a pesca, violando il divieto di evitare gli spostamenti per arginare il contagio da coronavirus.

I due uomini sono stati fermati la scorsa notte sulla Statale 16, a Vasto Marina, da una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vasto, con il successivo intervento della Guardia Costiera. Nel corso del controllo del mezzo, è stata rinvenuta, nel bagagliaio, attrezzatura da pesca oltre a 15 chili di polpi e a 5 chili di cernia.

I due campani, oltre alla denuncia ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità, sono stati sanzionati per pesca illegale.