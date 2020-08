Coronavirus Abruzzi, altri 16 casi positivi

PESCARA, 9 agosto – Altri nuovi 16 casi di Coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Di questi 5 sono stati registrati in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Teramo, mentre per 7 sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi sono 203, di cui 24 pazienti ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva) e 189 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono 2827. Dall’inizio dell’emergenza in Abruzzo sono stati eseguiti 136214 test.