Coronavirus Abruzzo, 10 morti e 276 nuovi positivi

PESCARA, 5 febbraio – Sale a 44.464 il numero di casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 276 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni) e 10 morti, di cui 9 in provincia di Pescara. Oltre la metà dei nuovi contagi di regisgtra nel Chietino.

Tra i nuovi positivi 58 hanno meno di 19 anni, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 44 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra altri dieci casi (di età compresa tra 57 e 94 anni di cui 9 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila) di cui uno risalente ai giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla Asl di competenza, e sale a 1498 .

Nel numero ttoale dei casi positivi sono compresi anche 32740 dimessi/guariti (+282 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10226 (-17 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente640431 tamponi molecolari (+3669 rispetto a ieri) e 88453 test antigenici (+2770 rispetto a ieri).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.2 per cento.

Degli attuali 20.226 positivi 453 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 48 (+1 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9725 (-19 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 12351 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+41 rispetto a ieri), 10337 in provincia di Chieti (+141), 9864 in provincia di Pescara (+37), 11343 in provincia di Teramo (+33), 372 fuori regione (+1) mentre per 197 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.