Coronavirus Abruzzo, 207 nuovi positivi e 2 morti

PESCARA, 3 gennaio – Con 207 nuovi positivi su 2077 tamponi (di età compresa tra 4 mesi e 96 anni) sale il numero degli attualmente positivi in Abruzzo. Ad oggi sono 11.423 (+172).

Dei 207 nuovi positivi 46 sono residenti nell’Aquilano, 36 nel Chietino, 24 nel Pescarese, 99 nel Teramano, 2 fuori regione.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche altri 2 morti. I guariti, dall’inizio della pandemia, sono 23299 guariti (+33), mentre degli attuali 11.423 positivi 445 sono i pazienti ricoverati in area medica (+2), 41 quelli ricoverati in terapia intensiva (+4) e 10937 quelli in isolamento domiciliare (+166).