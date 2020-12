Coronavirus Abruzzo, 294 nuovi casi e 11 morti

PESCARA, 6 dicembre – Continua a scendere il numero dei nuovi casi positivi in Abruzzo: oggi sono 294, di età compresa tra 8 mesi e 100 anni, su 4701 tamponi (pari al 6,25 dei test effettuati).

Dei nuovi positivi 98 sono residenti nell’ Aquilano, 38 nel Chietino, 54 nel Pescarese, 106 nel Teramano.

Si registrano anche altri 11 decessi, mentre il numero dei guariti sale a 12206 (+442). Oltre a scendere il numero dei nuovi casi scende anche il numero degli attualmente positivi, che sono ad oggi 17088 (-159). Di questi 738 pazienti sono ricoverati in ospedale (di cui 71 in terapia intensiva) mentre 16350 sono in isolamento domiciliare.