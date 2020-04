Coronavirus Abruzzo, 30 contagiati nella clinica San Raffaele di Sulmona

SULMONA, 3 aprile – I risultati sono arrivati nelle ultime ore e hanno fatto scattare l’emergenza nella clinica privata ‘San Raffaele’ di Sulmona dove sono 25 i positivi al coronavirus.

Il totale dei contagiati arriva a 30 (8 pazienti e 22 operatori), numeri che fanno pensare a un vero e proprio focolaio.

La clinica è specializzata nella riabilitazione, dispone di 101 posti letto di cui 55 in regime di ricovero ordinario e vi lavorano 105 sanitari. Da giorni la casa di cura, dove ci sono 46 ricoverati, era sotto osservazione.

Sono in corso riunioni da parte dei vertici aziendali e degli esperti per decidere la strategia con cui affrontare l’emergenza: la struttura potrebbe essere ‘sigillata’, trasformando la clinica in un covid-hospital per curare all’interno i contagiati, oppure chiusa, con i pazienti trasferiti in altri ospedali e i sanitari messi in quarantena.