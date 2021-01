Coronavirus Abruzzo, 402 nuovi positivi e 5 morti

PESCARA, 31 gennaio – Risalgono per il secondo giorno consecutivo i contagi in Abruzzo, spinto soprattutto dai focolai nel Pescarese e nel Chietino. Nelle ultime 24 ore sono stato infatti registrati 402 nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 93 anni.

Di questi 59 sono residenti nell’Aquilano, 100 nel Chietino, 145 nel Pescarese, 86 nel Teramano e 12 fuori regione o con residenza in accertamento.

160 casi sono stati rehistrati complessivamente nell’area metropolitana tra Pescara, Montesilvano, Spoltore, Città Sant’Angelo, Chieti e San Giovanni Teatino.

I dati emergono dall’analisi di 3750 tamponi molecolari e 10178 test antigenici.

Sempre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 nuovi decessi.

I guariti ad oggi sono 30892 (+207), gli attualmente positivi salgono a 10487 (+370). Di questi 383 sono ricoverati in area medica (-6), 46 in terapia intensiva (+3) mentre 10058 sono in isolamento domiciliare (+373).