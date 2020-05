Coronavirus Abruzzo, Albani: “Non rispettare il distanziamento più rischioso del rientro al lavoro”

PESCARA, 4 maggio – E’ più rischiosa la condotta dei cittadini che non rispettano le regole del distanziamento che non il ritorno sui luoghi di lavoro.

E’ quanto spiega il responsabile dell’emergenza coronavirus e componente il Comitato tecnico scientifico regionale, Alberto Albani:

“I lavoratori sono molto ben tutelati dalle vigenti normative. Tutti all’ingresso delle aziende devono sottoporsi ad una serie di procedure, come il rilevamento delle temperatura corporea il cui eventuale rialzo non li farebbe entrare; così come sono ben codificate le procedure dei trasporti da e per lo stabilimento”.