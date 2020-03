Coronavirus Abruzzo, Albani: “Sono preoccupato, potremmo non riuscire ad assistere tutti”

PESCARA, 19 marzo – Il nucleo principale di difficoltà si conferma nel Pescarese, con la crudeltà dei numeri.

Li diffonde formalmente Alberto Albani, a capo dell’unità di crisi della Regione Abruzzo, che ribadisce l’appello ai cittadini abruzzesi a rimanere in casa, uscendo solo per situazioni di particolare necessità ed emergenza.

“Al momento ci sono 347 positivi – sottolinea Albani – Maglia nera a Pescara, dove sono 170. 24 a Penne. 20 intubati a Pescara, 4 intubati a Penne. Dunque il 64% del totale regionale dei pazienti ricoverati pesa sulla Asl di Pescara, ma è un trend che ci aspettavamo. La situazione è estremamente pesante – prosegue Albani – e nei prossimi giorni non ci sarà un calo, ma in aumento di positività. Non nascondo – conclude – la mia preoccupazione. Se la curva continua ad aumentare ci sarà un momento in cui non potremo garantire l’assistenza a tutti i pazienti”.

Nella scorsa notte sono stati riscontrate 70 persone positive al test.