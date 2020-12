Coronavirus Abruzzo, altri 216 nuovi casi e 4 morti

PESCARA, 20 dicembre – Sono 216 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 4068 tamponi effettuati. Dei nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 96 anni, 41 sono residenti nell’Aquilano, 49 nel Chietino, 45 nel Pescarese, 78 nel Teramano, 3 fuori regione o con residenza in accertamento.

Si registrano anche altri 4 morti, mentre il numero dei guariti sale a 19307 guariti (+112).

Gli attualmente positivi sono 13040 (+100) di cui 557 sono ricoverati in area medica (-8), in terapia intensiva (-1) mentre gli altri 12441 sono in isolamento domiciliare.