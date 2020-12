Coronavirus Abruzzo, altri 223 nuovi casi e 4 morti. Positivo il 4,35% dei tamponi

PESCARA, 24 dicembre – Sono 223 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. I dati emergono dall’analisi di 5119 tamponi, con il rapporto tra test e casi positivi che dopo l’aumento di ieri scende al 4,35%.

Sale ancora il numero dei morri, con cinque nuovi decessi (di cui risalengti ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle Asl), mentre scende il numero dei ricoveri in ospedale.

Dei 223 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 93 anni), 67 sono residenti in provincia dell’Aquila, 71 in provincia di Chieti, 27 in provincia di Pescara e 55 in provincia di Teramo mentre per altri tre è in corso l’accertamento della residenza).

Il totale dei guariti intanto sale a 21.248 (+543), mentre scende il numero degli attualmente positivi, pari a 11694 (-325). Di questi 491 sono ricoverati in area medica (-15), 35 in terapia intensiva (-4) mentre altri 11.168 sono in isolamento domiciliare.