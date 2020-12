Coronavirus Abruzzo, altri 257 nuovi casi e 12 morti. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 5,96%

PESCARA, 16 dicembre – Con 257 nuovi casi (di età compresa tra i 2 e i 94 anni) su 4309 tamponi sale a 32.630 il numero complessivo di positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Si registrano anche altri 12 morti (di età compresa tra 62 e 87 anni, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo) che portano a 1084 il triste bilancio dei pazienti deceduti.I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo.

Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla relativa Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 17560 dimessi/guariti (+724 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13986 (-481 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 471645 test (+4309 rispetto a ieri).

Degli attuali positivi 599 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 56 (-3 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 13331 (-476 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 10432 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+52 rispetto a ieri), 6351 in provincia di Chieti (+76), 6629 in provincia di Pescara (+72), 8793 in provincia di Teramo (+57), 267 fuori regione (invariato) e 158 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.