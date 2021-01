Coronavirus Abruzzo, altri 315 casi positivi su 3.682 tamponi

PESCARA, 10 gennaio – Sono 315 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore dall’analisi di 3.682 tamponi.

Dei nuovi positivi, di età compresa tra 1 mese e 104 anni, 67 sono residenti nell’Aquilano, 127 nel Chietino, 79 nel Pescarese , 42 nel Teramano.

Sempre nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche altri 3 decessi.

Gli attualmente positivi sono 11.541 (+278) mentre i guariti salgono a 24935 guariti (+34).

Degli attualmente positivi 465 sono i pazienti ricoverati in area medica (+2), 41 quelli ricoverati in terapia intensiva (+1), 11.035 quelli in isolamento domiciliare (+275).