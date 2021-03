Coronavirus Abruzzo, altri 323 positivi e 7 morti

PESCARA, 14 marzo – Sono 323, di età compresa tra 2 mesi e 100 anni, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Di questi 87 sono residenti nell’Aquilano, 87 nel Chietino, 27 nel Pescarese, 113 nel Teramano, 9 fuori regione o con residenza in accertamento.

I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 4393 tamponi molecolari e 4487 test antigenici.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche altri 7 morti (di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle Asl).

I guariti, dall’inizio dell’emergenza, salgono a 45347 guariti (+112), mentre gli attualmente positivi sono 12840 (+204). Di questo 673 sono ricoverati in area medica (+24), 93 in terapia intensiva (-1), 12074 in isolamento domiciliare (+181).