Coronavirus Abruzzo, altri 470 casi e 8 morti. Positivo il 12,71% dei tamponi

PESCARA, 15 novembre – Oggi in Abruzzo si registrano 470 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 98 anni ) su 3697 tamponi e 8 nuovi decessi. Nelle ultime 24 ore è dunque risultato positivo il 12,71% dei tamponi.

Sono stati attribuiti alle 4 province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica. Questo numero va sottratto al totale odierno dei dati provinciali che registrano 183 casi positivi in provincia dell’Aquila, 116 in provincia di Chieti, 95 in provincia di Pescara, 100 in provincia di Teramo, 17 fuori regione.

I guariti sono 5469 (+49), gli attualmente positivi salgono a 13034 (+412): di questi 624 sono ricoverati (di cui 59 in terapia intensiva) e 12410 in isolamento domiciliare.