Coronavirus Abruzzo, altri 489 casi. Positivo il 14,93% dei tamponi delle ultime 24 ore

PESCARA, 1 novembre – Con 489 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 3276 tamponi eseguiti (con una percentuale di positivi pari al 14,93% sul totale) , sale a 11.041 il numero totale dei casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Sale anche il numero dei morti, con quattro persone decedute tra ieri e oggi.

Dei 489 nuovi positivi , di età compresa tra 10 mesi e 100 anni, 224 sono residenti in provincia dell’Aquila, 102 in provincia di Pescara, 75 in provincia di Teramo e 64 in provincia di Chieti. Altri 3 casi sono residenti fuori regione mentre per 21 pazienti sono in corso verifiche sulla residenza.

Nel numero complessivo dei casi sono compresi anche 3854 guariti e 554 pazienti deceduti. Il numero degli attualmente positivi è di 6633 pazienti, di cui 413 ricoverati (32 in terapia intensiva) e 6120 in isolamento domiciliare.