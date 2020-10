Coronavirus Abruzzo: altri 49 casi, 32 tra le province di Chieti e Pescara. Eseguiti quasi 2500 test

PESCARA, 2 ottobre – Sale a 4498 il numero complessivo di casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 49 nuovi positivi, mentre il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 481. Tra i nuovi positivi ci sono cinque bambini tra i 4 e i 15 anni e un 97enne.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 3079 dimessi/guariti (+20 rispetto a ieri, di cui 13 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3066 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi) e i 481 pazienti deceduti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 938 (+27 rispetto a ieri). Di questi 58 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Al netto dei riallineamenti e delle verifiche di residenza, 11 dei casi positivi di oggi sono residenti in provincia dell’Aquila , 14 in provincia di Chieti , 18 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Teramo e 1 fuori regione. Tra le località con più nuovi casi ci sono Pescara (+7), Montesilvano (+5), Chieti (+4) e Vittorito (+3)

Intanto si registra anche un record nel numero dei tamponi effettuati. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono infatti eseguiti complessivamente 203982 test, di 2498 solo nelle ultime 24 ore. Del totale dei casi positivi, 650 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+10 rispetto a ieri), 1067 in provincia di Chieti (+14), 1912 in provincia di Pescara (+22), 830 in provincia di Teramo (+7), 37 fuori regione (-1) e 2 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.