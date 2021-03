Coronavirus Abruzzo, altri 553 positivi e 10 morti

PESCARA, 7 marzo – Sono 553 i nuovi positivi registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.E quanto emerge dall’analisi di 6402 tamponi molecolari e 4304 test antigeni ci.

Dei 553 nuovi positivi, di età compresa tra 6 mesi e 100 anni , 53 sono residenti nell’Aquilano, 104 nel Chietino, 252 nel Pescarese, 74 n Teramano, 70 fuori regione o con residenza in accertamento).

Sempre nelle ultime 24 ore sono Stati registrati 10 decessi (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl).

Il numero dei guariti sale a 42131 guariti (+85), mentre quello degli attualmente positivi a 13565 (+458). Di questi 643 sono ricoverati in area medica (+12), 84 in terapia intensiva (-2) e 12838 in isolamento domiciliare (+448).