Coronavirus Abruzzo, altri cinque casi ma nessun decesso

PESCARA, 31 luglio – Sale a 3.382 il numero dei casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime ore sono stati riscontrati altri cinque casi, di cui 2 in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Pescara e due per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi sono 111, di cui 13 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 97 (+6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero totale dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri) e 2,799 dimessi/guariti (invariato rispetto a ieri). Del totale dei casi 259 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 841 in provincia di Chieti, 1.615 in provincia di Pescara, 638 in provincia di Teramo, 27 fuori regione. Per due casi, invece, sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 127.417 test.