Coronavirus Abruzzo, ancora un caso positivo nel Pescarese ma nessun decesso

PESCARA, 26 luglio – Ancora un caso positivo in Abruzzo nelle ultime 24 ore, riferito a un residente in provincia di Pescara (il totale resta invariato per l’eliminazione di un caso risultato inserito 2 volte), e nessun nuovo decesso.

In totale gli attualmente positivi sul territorio regionale sono 122: 15 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva) e 97 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono invece 2777.

Dall’inizio dell’emergenza in Abruzzo sono stato effettuate un totale 127354 test.