PESCARA, 16 agosto – Sono tutti e due della provincia di Pescara i pazienti con diagnosi di positività al Covid 19 nelle ultime 24 ore.

Non ci sono nuovi decessi. 26 i ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 228 in isolamento domiciliare, 2834 dimessi/guariti, 254 attualmente positivi, 140925 test complessivi effettuati dall’inizio dell’emergenza.