Coronavirus Abruzzo, la giovane pescarese aveva gravi patologie pregresse

PESCARA, 4 aprile – E’ di origini campane, ma residente a Pescara, la più giovane morta abruzzese con il Covid19.

Il decesso è avvenuto martedì: la donna, in seguito ad un malore improvviso, è morta per un arresto cardiaco in pronto soccorso, dove era arrivata in condizioni disperate. Aveva gravi patologie pregresse. E’ stata sottoposta a tampone dopo la morte e le analisi hanno dato esito positivo.

Sono stati informati i familiari per tutti i controlli del caso.

Due in Abruzzo le vittime al di sotto dei 40 anni: oltre alla donna, c’è un 38enne di Tollo. Tre, invece, le persone al di sotto dei 50 anni: una 44enne di Pianella, una 49enne di Pescara e un 50enne di Castiglione Messer Raimondo.