Coronavirus Abruzzo, nelle ultime 24 ore registrati altri 34 casi positivi: 20 nell’Aquilano

PESCARA, 30 agosto – Continuano a salire i contagi da Coronavirus in Abruzzo. Trentaquattro quelli registrati nelle ultime 24 ore, di cui 20 in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Teramo, quattro in provincia di Pescara. Per altri sette, invece, sono attualmente in corso accertamenti sulla provenienza.

Tra i nuovi contagi anche un bambino di tre anni.

Gli attualmente positivi sono 429, di cui 38 ricoverati (1 in terapia intensiva) e 391 in isolamento domiciliare. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 2872 dimessi/guariti e 472 pazienti deceduti (numero che resta invariato). Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 156774 test complessivi.