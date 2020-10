Coronavirus Abruzzo, nelle ultime 24 ore registrati altri 77 casi: 39 nell’Aquilano

PESCARA, 11 ottobre – Continua ad essere particolarmente elevato il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo negli ultimi giorni. Solo nelle ultime 24 i nuovi positivo sono stati 77, di cui 39 in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Cheti, 7 in provincia di Pescara e 13 in provincia di Teramo.

Due, invece, i casi con residenza ancora da accettare.

Gli attualmente positivi sono 1417, di cui 124 ricoverati (sette in piu’ di ieri). Di questi 8 sono in terapia intensiva (uno più di ieri). 1293 sono invece i pazienti in isolamento domiciliare e 3153 i dimessi/guariti. Dall’inizio dell’emergenza in Abruzzo sono stati effettuati 223420 test complessivi. I positivi di oggi hanno un’età compresa tra 4 e 86 anni.