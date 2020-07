Coronavirus Abruzzo: nove nuovi casi e un morto

PESCARA, 27 luglio – Nove nuovi casi e un morto. Sui dati relativi all’andamento del Covid 19 in Abruzzo incide l’arrivo di un gruppo di migranti in provincia dell’Aquila, già controllati allo sbarco, risultati positivi all’arrivo nella sede di destinazione in provincia dell’Aquila.

I casi complessivi registrati dall’inizio dell’emergenza sono dunque 3368 .

13 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 100 (+3 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 471 pazienti deceduti (+1 rispetto a ieri); 2783 dimessi/guariti (+7 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2768 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 114, con un aumento di 2 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 125155 test* (il dato riferito a ieri era di 124891 e non 127354 come erroneamente trasmesso)

Del totale dei casi positivi, 256 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+7 rispetto a ieri), 837 in provincia di Chieti (+1 rispetto a ieri), 1612 in provincia di Pescara, 635 in provincia di Teramo, 27 fuori regione, mentre per 1 casi (+1 rispetto a ieri) non è indicata la provenienza.