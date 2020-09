Coronavirus Abruzzo, nuovo picco di contagi: 37 positivi

PESCARA, 13 settembre – Sono 37 i nuovi casi positivi al Covid 19 diagnosticati in Abruzzo.

I pazienti hanno un’età compresa fra i tre e i 94 anni. % sono residenti in provincia dell’Aquila, 11 in quella di Chieti, 5 in provincia di Pescara e dodici in quella di Teramo. Per quattro persone resta ancora da accertare la residenza.

I ricoverati sono 44, di cui 3 in terapia intensiva, 535 in isolamento domiciliare, 2964 dimessi/guariti.

Gli attualmente positivi sono 579.

175854 test complessivi eseguiti dall’inizio dell’emergenza.