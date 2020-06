Coronavirus Abruzzo, per la prima volta giornata con zero contagi e zero morti

PESCARA, 8 giugno – Nessun nuovo caso, nessun morto. E’ il giorno in cui il Covid 19 allenta completamente la sua presa sull’Abruzzo. Il dato emerge da un totale di 783 tamponi analizzati.

Dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3265 casi positivi.

Attualmente 89 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 539 (-13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 418 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2215 dimessi/guariti (+21 rispetto a ieri, di cui 120 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2095 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 632, con una diminuzione di 21 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 83715 test, di cui 77995 sono risultati negativi.

La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.

Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 825 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1531 alla Asl di Pescara e 662 alla Asl di Teramo.