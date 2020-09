Coronavirus Abruzzo, resta alto il numero dei contagi: 47 i nuovi positivi, 30 tra Pescara e Chieti

PESCARA, 27 settembre – Resta alto il numero dei contagi in Abruzzo, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 47 nuovi positivi, tra cui un bambino di un anno, che fanno salire il numero totale dei casi, dall’inizio dell’emergenza, a 4380.

Sempre nelle ultime ore è stato registrato anche un nuovo decesso: quello di una novantenne di Montesilvano.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 862, di cui 55 ricoverati (5 in terapia intensiva) e 807 in isolamento domiciliare.

Dei 47 nuovi casi registrati nelle ultime ore 7 fanno riferimento alla provincia dell’Aquila, 11 a quella di Chieti, 20 a quella di Pescara e 4 a quella di Teramo, mentre per altri 5 sono in fase le verifiche sulla provenienza.

Il totale dei dimessi/guariti ad oggi è di 3040 persone. Dall’inizio dell’emergenza in Abruzzo sono stato effettuati 196.437 test complessivi.