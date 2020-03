Coronavirus Abruzzo, sei sindaci chiedono a Marsilio di blindare i loro territori

PESCARA, 15 marzo – Sei Sindaci chiedono a Marsilio di blindare i loro territori per bloccare la possibilità di contagio del Covid 19.

“Marsilio faccia un’ordinanza simile a quella firmata per Ariano Irpino (Avellino) dal suo collega della Campania, Vincenzo De Luca, per mettere in quarantena la popolazione dei nostri comuni e vietare l’entrata e l’uscita dai territori”: scrivono in una nota formale i sindaci di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole, di Elice, Gianfranco De Massis, di Arsita, Katiuscia Cacciatore, di Bisenti, Enzino De Febis, di Montefino, Ernesto Piccari, e di Castilenti, Alberto Giuliani.

I sindaci si definiscono “estremamente preoccupati” per la situazione che si è creata in Val Fino e nel territorio dei sei comuni, dove sono “anomale” le cifre del contagio: undici casi in un territorio in cui vivono poche migliaia di persone.