Coronavirus Abruzzo, sequestrate mascherine e disinfettanti in aziende sulla costa teramana

ROSETO, 9 aprile – Controlli a tappeto da parte della Tenenza di Roseto nei confronti di esercizi commerciali che vendono dispositivi utilizzati per il contenimento del Coronavirus.

Tre le imprese sottoposte a verifica, tra Pineto e Tortoreto: 8.8000 mascherine catalogate come chirurgiche, che però sono state ritenute non sicure perché prive del relativo “fascicolo tecnico” e di “autocertificazione sostitutiva”; 5.519 litri di prodotti antisettici/disinfettanti (ipoclorito di sodio), contenuti sia in cisterne che in 3.279 confezioni oltre a 63.000 etichette esplicative del prodotto.

I disinfettanti e gel igienizzanti, confezionati per essere venduti riportavano sulle etichette esplicative la dicitura “Antisettico e Disinfettante” ma erano prive della prescritta autorizzazione del Ministero della Salute.

Nei confronti di ciascun responsabile, segnalato per competenza alla Prefettura di Teramo, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 21.400,00 euro ad un massimo di 128.400,00.