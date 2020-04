Coronavirus, accoltella addetto di un supermercato che non lo fa entrare perché senza mascherina

PESCARA, 9 aprile – Invitato a lasciare il supermercato perché senza mascherina, per tutta risposta accoltella un addetto alla sicurezza dell’attività. E’ quanto accaduto nel pomeriggio a Pescara. L’aggressore è un senegalese di 32 anni, che è stato bloccato dalla Polizia. Il vigilantes, ferito al volto, è finito in ospedale per accertamenti.

Una volta richiamato dall’operatore, il 32enne si è allontanato dal supermercato. Poco dopo, però, è tornato nell’attività commerciale ed ha iniziato ad insultare il vigilantes, tirando fuori il coltello. Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale l’uomo ha colpito l’addetto con un fendente al volto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati il 118, con l’ambulanza della Croce Rossa Italiana, e i poliziotti della squadra Volante. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è ora trattenuto in Questura per tutte le formalità del caso e per successivi provvedimenti.