Coronavirus, in Abruzzo i casi salgono a 137: morto un 73enne

PESCARA, 15 marzo – Dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara sono emersi 25 nuovi casi di persone positive al Covid-19. Con gli ultimi casi salgono dunque a 137 i positivi in Abruzzo al Coronavirus. Tra questi anche un 73enne di Crecchio, morto nella sua abitazione, che soffriva anche di altre gravi patologie e a cui il tampone era stato effettuato dopo l’aggravamento del quadro clinico. Un decesso che porta al tre il numero di persone morte in Abruzzo con Covid-19. Oltre al 73enne di Crecchio ci sono infatti un uomo di Ortona e uno di Pianella. Entrambi avevano patologie pregresse.

Le altre 24 persone risultate positive al Covid-19 sono un 61enne di Castel di Sangro, un 69enne di Avezzano, un 34enne di Arielli, un 81enne di Ortona, un 65enne molisano domiciliato in provincia di Pescara, un 50enne di Penne, una 44enne di Pianella, un 88enne di Collecorvino, una 96enne della provincia dell’Aquila domiciliata a Silvi, un 73enne di Montesilvano, un 71enne lombardo domiciliato in provincia di Teramo, un 47enne della provincia di Pescara di cui non è indicata la residenza, due donne di 58 e 55 anni di Crecchio. Altri 6 casi riguardano Pescara: 3 uomini di 80, 63 e 60, 3 donne di 62, 75 e 51 anni. Ci sono poi due donne di Elice, di 59 e 67 anni; un uomo e una donna di Citta Sant’Angelo, rispettivamente di 51 e 73 anni.

Lo comunica il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione.