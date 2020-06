Coronavirus, altri 5 morti: il bilancio delle vittime sale a 413. Quattro i nuovi casi

PESCARA, 2 giugno – Sono quattro i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test eseguiti nelle ultime ore. Salgono così a 12 i casi registrati a partire da sabato, giorno successivo all’azzeramento dei contagi, avvenuto per la prima volta venerdì. Il totale sale così a quota 3.249. Cinque i decessi più recenti, che portano il bilancio delle vittime a 413.

Gli attualmente positivi sono 743, uno in meno rispetto a ieri, mentre i guariti restano ferma a 2093, ma la Protezione Civile nazionale segnala che il dato non è stato aggiornato.

Ancora in aumento i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, che sono 119 (+6 nelle ultime). Sei (invariato) quelli in terapia intensiva e 624 quelli in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall’inizio dall’emergenza sono stati eseguiti 77.892 test, 968 dei quali nelle ultime ore.