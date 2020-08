Coronavirus, altri cinque casi allo stabilimento AviCoop-Amadori di Controguerra

TERAMO, 10 agosto – Altri cinque casi di coronavirus all’AviCoop di Controguerra, stabilimento del gruppo Amadori. Sono emersi dai tamponi eseguiti su tutto il personale dopo che alcuni dipendenti, nei giorni scorsi, erano risultati positivi al Covid-19.

“Come da protocollo, il Sisp e l’Ucat della Asl teramana – fa sapere l’azienda sanitaria in una nota – stanno tracciando tutti i contatti dei Covid positivi che, nel frattempo, sono stati immediatamente isolati e sottoposti a controlli clinici. La Asl continuerà comunque a monitorare, in stretta collaborazione con l’azienda interessata, l’eventuale evoluzione della situazione”.

Nei giorni scorsi erano risultati positivi nove dipendenti, a cui si erano aggiunti tre familiari del primo paziente, per un totale di dodici casi. L’intero stabilimento, in via precauzionale, era stato chiuso fino al completamento dei test su tutti i dipendenti.