Coronavirus: altri due contagi al Comune di Teramo. Positivo l’assessore Filipponi

TERAMO, 2 novembre – Due nuovi positivi al Comune di Teramo dopo i due contagi registrati al comando di polizia municipale e un contagio all’uffico tecnico. A comunicarlo è l’amministrazione comunale che rende noto che ad essere risultati positivi al tampone sono l’assessore al commercio Antonio Filipponi, per il quale si tratterebbe molto probabilmente di un contagio familiare, e un dipendente dell’ufficio commercio.

“Entrambi, come gli altri limitati casi riscontrati nelle scorse settimane, sono in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute – si legge nella nota – si tratta in ogni caso di situazioni che non presentano legami reciproci e che quindi non lasciano riscontrare nessun ipotesi di focolaio interno”.

Il sindaco Gianguido D’Alberto, appena appresa la notizia, ha attivato tutti i protocolli previsti dalla norma, provvedendo alla sanificazione immediata dei locali ed avviando le procedure previste dal protocollo anti-covid per monitorare e contenere la diffusione del virus. Inoltre a seguito dell’aumento dei contagi sul territorio e delle disposizioni emergenziali vigenti il Comune ha annunciato il potenziamento delle attività di smart working garantendo tutti i servizi essenziali per i cittadini.

Intanto il consigliere comunale di Forza Italia Mario Cozzi chiede tamponi a tappeto per i dipendenti comunali, a partire da quelli che lavorano negli uffici aperti al pubblico, e per l’intera giunta che quotidianamente ha rapporti con il personale e spesso anche con i cittadini.